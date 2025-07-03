LADA Niva Sport Turbo «засветилась» во время дорожных испытаний

Новая LADA Niva Sport Turbo угодила в объективы фотошпионов в центре Тольятти. Судя по всему, отечественная новинка проходила дорожные тесты. В ближайшей перспективе она примет участие в международном ралли-рейде «Шелковый путь».

Видео с легко узнаваемым оранжево-черным внедорожником опубликовал паблик autotogliatti63 на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Как удалось выяснить нашим коллегам из «Российской газеты», LADA Niva Sport Turbo ехала по Борковской улице, где находится подразделение «Лада Спорт», которое как раз занимается разработкой подобных моделей.

На сегодняшний день известно, что новинка существует в двух экземплярах. Оба автомобиля должны стать участниками юбилейного, 15-ого международного ралли-рейда «Шелковый путь». Эта гонка пройдет с 12 по 22 июля по территориям России и Монголии.

Напомним, в движение LADA Niva Sport Turbo приводит 280-сильный наддувный агрегат объемом 1,6 л. С ним в паре работает новая 6-ступенчатая секвентальная коробка передач с блокируемым межосевым дифференциалом. Кузов модели усилен, как и тормоза, клиренс увеличен до 350 мм.

Ране портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности LADA Niva Sport Turbo, которую АВТОВАЗ презентовал общественности в конце июня.