LADA Vesta и Aurus Komendant превратились в беспилотники

Беспилотные прототипы Aurus Komendant и LADA Vesta показали общественности в Екатеринбурге — презентацию инновационных автомобилей приурочили к открытию международной выставки «Иннопром-2025». И если «Веста» получила раннюю испытательную версию комплекса NAMI Self-Driving System, то премиальному «Коменданту» досталась новейшая модификация.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале автомобильного института НАМИ. Технологическая новинка NAMI Self-Driving System создана за счет собственного софта, включая базы данных, алгоритмы и нейросети, что позволяет такой беспилотной системе быть одной из самых точных в стране.

В состав инновационного комплекса для «Коменданта» вошли пять радаров, семь камер и парочка лидаров. Плюс устройства связи Wi-Fi и LTE, блок спутниковой навигации и прочие элементы управления движением автомобиля, смонтированные на крыше в сенсор-боксе.

В свою очередь, LADA Vesta оснащена парой радаров, также флагману АВТОВАЗа досталось на одну камеру и на два лидара больше, чем «Коменданту». В итоге последний может обнаруживать объекты на расстоянии 200 м, а «Веста» умеет «видеть» только на сотню вперед.

Остается добавить, что на сегодняшний день LADA Vesta и Aurus Komendant с автопилотом от НАМИ являются исключительно тестовыми образцами, о их запуске в серийное производство речи пока не идет.