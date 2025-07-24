Автомобили LADA получат новые модификации на пропане

В обозримом будущем АВТОВАЗ предложит покупателям еще одну газовую версию своих моделей — ту, что работает на пропане. Тестирование оборудования уже ведется, но никакие сроки не называются.

О том, что АВТОВАЗ разрабатывает пропановые версии автомобилей LADA, сообщила «Российская газета». Проект ведется совместно с группой компаний «АТС» из Тольятти, которая помогает волжанам с метановыми Largus и Vesta. Какие именно модели «поедут» на пропане, пока неизвестно, но оборудование, включающее 42-литровый баллон, тестируют на LADA Granta.

Директор группы компаний «АТС» Алексей Сучков поделился и планами по производству. По его словам, объем выпуска будет зависеть от рыночного спроса, но уже сейчас фирма рассчитывает выдавать не менее 100-200 пропановых автомобилей в месяц. Такие машины будут стоить примерно на 50 тысяч рублей дороже своих бензиновых аналогов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что на АВТОВАЗе объяснили, почему в LADA Iskra есть детали с логотипом Renault.