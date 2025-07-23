Китайские продавцы начали подделывать российские автозапчасти

Как сообщают «Известия», в первом квартале 2025 года объем контрафактных деталей вырос более чем на 20%, что стало тревожным сигналом для рынка. Мошенники не только подделывают сами товары, но и воруют фотографии и описания, из-за чего фальшивые запчасти нередко занимают более высокие позиции в алгоритмах поиска. Среди наиболее популярных «левых» изделий — щетки, фильтры, тормозные диски и колодки, а также технические жидкости и расходные материалы.

Проблема приобрела настолько масштабный характер, что даже крупные компании — такие, как АВТОВАЗ — вынуждены принимать меры. За полгода предприятие подало 17 заявлений о нарушении интеллектуальных прав, а в ходе рейдов было изъято 5 тысяч поддельных деталей, произведенных якобы под тольяттинским брендом, на общую сумму в 12 млн рублей. И это лишь вершина айсберга, так как подделки продолжают распространяться.

Маркетплейсы пытаются противостоять волне контрафакта, внедряя знаки «оригинал» и системы проверки подлинности товаров. Однако текущие алгоритмы верификации не справляются с количеством продукции. Подделки часто выглядят настолько убедительно, что покупатели не сразу замечают разницу.

Специалисты советуют потребителям быть внимательнее при выборе автозапчастей. Не стоит оформлять заказ, если магазин, например, предлагает одновременно детали для машин, одежду и игрушки — это может быть признаком ненадежного продавца.