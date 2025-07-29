На Ульяновском автозаводе сварили первые кузова Sollers ST9

На Ульяновском автозаводе готовятся к выпуску пикапа Sollers ST9. Производство будет организовано по полному циклу, а первые машины появятся в продаже уже в начале 2026.

Как сообщили в соцсетях представители Sollers, на мощностях Ульяновского автозавода уже началась пилотная сварка кузовов, что подтверждает готовность предприятия к запуску серийного производства, которое запланировано на третий квартал 2025. На предприятии установили новую сварочную линию длиной 130 метров, а также обновили покрасочные и сборочные цеха. Это позволяет производить пикапы с другими моделями.

Ранее, как сообщал портал «АвтоВзгляд», предсерийная версия Sollers ST9 была представлена на Петербургском международном экономическом форуме. Грузовичок построен на платформе JAC T9. Под капотом автомобиля разместится 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью в 224 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.