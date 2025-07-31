Отечественный вездеход Terranica Expedition готовится к премьере в Москве

Уникальный Terranica Expedition, созданный для покорения бездорожья и водных преград, представят публике 2 августа. Это — гусеничный вездеход с гибридной силовой установкой, салон которого рассчитан на четырех пассажиров.

Как сообщила пресс-служба Global Terranica в своем Telegram-канале, презентация вездехода Terranica Expedition состоится на автомобильном фестивале «ПроДвижение» в Москве. Над созданием машины более двух лет работали специалисты компании совместно с кузовным ателье Cardi.

Вездеход оснащен двумя тяговыми электромоторами мощностью по 40 кВт каждый, которые в пике могут выдавать до 80 кВт. Они приводят в движение гусеницы через передние звездочки.

Дизель-генератор, расположенный в задней части, и батареи под полом позволяют преодолевать более 1000 км на одной заправке. На бездорожье машина развивает скорость до 40 км/ч, а на твердом покрытии — до 60 км/ч.