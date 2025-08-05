Новый флагманский Voyah Passion L выследили в Китае

Voyah Passion с припиской в виде латинской литеры «L» должен получить пакет автономного вождения от Huawei и гибридную силовую установку. Новинка станет более роскошной альтернативой одноименной модели, официально доступной в России.

Седан был замечен на дорожных тестах и при рекламных съемках

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», Voyah Passion L «с головой» выдало название, размещенное прямо в номерной рамке. На внутреннем рынке модель известна как Zhuiguang L. Кстати, отдельно стоящая буква теперь обозначает именно роскошь — Luxury, хотя раньше такие литеры говорили об удлиненных версиях различных китайским моделей.

Седан Passion L получил хромированные колесные диски и соответствующую радиаторную решетку с плотно расположенными вертикальными ламелями. Последнее является отсылкой к местному бестселлеру марки — модели Dream. Также четырехдверка может похвастать двумя ярусами светотехники, лидаром на крыше и выдвижными дверными ручками, призванными снизить коэффициент воздушного сопротивления.

К сожалению, салон седана «фотошпионам» запечатлеть пока не удалось. Скорее всего, его оформление будет унаследовано от обновленных Dream и Free+. Кстати, от последнего Voyah Passion L может перепасть и силовая установка, особенности которой ранее расписал портал «АвтоВзгляд».