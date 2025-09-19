На экс-заводе Toyota в Петербурге будут выпускать российские машины Senat

В Северной столице планируют поставить на конвейер три модели новоиспеченного российского автобренда Senat. Старт серийного производства намечен на следующий год, сборочной площадкой станет бывший завод «Тойоты», выпускавший седаны Camry и кроссоверы RAV4.

Об этом сообщают «Ведомости». Согласно данным газеты, выпуск люксовых автомобилей из линейки Senat наладят при участии партнеров из дружественного государства. Поначалу модельный ряд будет состоять из внедорожника и парочки седанов.

Запуск перечисленных новинок в серию в 2026 году подтвердил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. По его словам, на сегодняшний день уже ведутся работы по возобновлению выпуска автомобилей на экс-предприятии Toyota.

Напомним, что одноименный товарный знак принадлежит российскому автопроизводителю Aurus. Имя «Сенат» на сегодняшний день получили представительский седан и разработанный на его основе лимузин. Внедорожник у «Ауруса» тоже имеется, его название — Komendant.

Toyota отказалась от своего завода в России в пользу нашего государства в 2023 году, после чего его переименовали в «Шушары-Авто».