14

На экс-заводе Toyota в Петербурге будут выпускать российские машины Senat

Речь идет о новой отечественной премиальной марке

В Северной столице планируют поставить на конвейер три модели новоиспеченного российского автобренда Senat. Старт серийного производства намечен на следующий год, сборочной площадкой станет бывший завод «Тойоты», выпускавший седаны Camry и кроссоверы RAV4.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение На экс-заводе Toyota в Петербурге будут выпускать российские машины Senat

Об этом сообщают «Ведомости». Согласно данным газеты, выпуск люксовых автомобилей из линейки Senat наладят при участии партнеров из дружественного государства. Поначалу модельный ряд будет состоять из внедорожника и парочки седанов.

Запуск перечисленных новинок в серию в 2026 году подтвердил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. По его словам, на сегодняшний день уже ведутся работы по возобновлению выпуска автомобилей на экс-предприятии Toyota.

Напомним, что одноименный товарный знак принадлежит российскому автопроизводителю Aurus. Имя «Сенат» на сегодняшний день получили представительский седан и разработанный на его основе лимузин. Внедорожник у «Ауруса» тоже имеется, его название — Komendant.

Toyota отказалась от своего завода в России в пользу нашего государства в 2023 году, после чего его переименовали в «Шушары-Авто».

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует