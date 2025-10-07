Кроссовер Kia Soul снимают с производства

Южнокорейский автоконцерн Kia решил остановить производство переднеприводного кроссовера Soul в середине осени текущего года. SUV просуществовал на рынке 16 лет, сменив три поколения. Он официально продавался на многих рынках, включая Россию.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», на начало июля 2025 года в нашей стране насчитывалось в районе 118 000 зарегистрированных Kia Soul. На их долю пришлось около 4,5% от всех легковых автомобилей бренда, поставленных на учет.

В 2011 году кроссовер начали собирать на калининградском заводе «Автотор» крупноузловым методом. Еще через восемь лет модель стали выпускать по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов.

Но в октябре производство «Соула» прекращают, в итоге запас из нескольких тысяч экземпляров останется в дилерских шоу-румах Соединенных Штатов. Они комплектуются 149-сильными двухлитровыми моторами и вариатором, прежде были доступны варианты с 1,6-литровой наддувной «четверкой», выдающей 204 л.с. Она дружила с 7-диапазонным «роботом».

С 2009 года в Северной Америке продано 1,5 млн штук, сообщается на официальном сайте марки. А для европейского рынка в свое время придумали батарейную версию.

Разработка SUV стартовала в середине 2000-х, концепт появился на свет в 2006-м. Корейцы планировали создать глобальную модель, которая будет непохожа на прочие компактные пятидверки. В Kia стремились сделать микс пропорций внедорожника с маневренностью и экономичностью малолитражки.