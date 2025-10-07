Кроссовер Kia Soul снимают с производства

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», на начало июля 2025 года в нашей стране насчитывалось в районе 118 000 зарегистрированных Kia Soul. На их долю пришлось около 4,5% от всех легковых автомобилей бренда, поставленных на учет.
В 2011 году кроссовер начали собирать на калининградском заводе «Автотор» крупноузловым методом. Еще через восемь лет модель стали выпускать по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов.
Но в октябре производство «Соула» прекращают, в итоге запас из нескольких тысяч экземпляров останется в дилерских шоу-румах Соединенных Штатов. Они комплектуются 149-сильными двухлитровыми моторами и вариатором, прежде были доступны варианты с 1,6-литровой наддувной «четверкой», выдающей 204 л.с. Она дружила с 7-диапазонным «роботом».
С 2009 года в Северной Америке продано 1,5 млн штук, сообщается на официальном сайте марки. А для европейского рынка в свое время придумали батарейную версию.
Разработка SUV стартовала в середине 2000-х, концепт появился на свет в 2006-м. Корейцы планировали создать глобальную модель, которая будет непохожа на прочие компактные пятидверки. В Kia стремились сделать микс пропорций внедорожника с маневренностью и экономичностью малолитражки.