К 2027 году АВТОВАЗ намерен поставлять за рубеж до 30 000 машин

В текущем году АВТОВАЗ планирует экспортировать более 20 000 своих автомобилей и машинокомплектов. А уже к 2027-му предприятие собирается преодолеть 30-тысячную отметку.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу волжского автогиганта Максима Соколова, который сделал заявление в рамках заседания комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт».

По словам топ-менеджера, АВТОВАЗ не снижает экспортные отгрузки, не взирая на негативные макрофинансовые факторы. Более того, в Тольятти собираются наращивать объемы зарубежных поставок.

Прежде г-н Соколов говорил, что завод готов обеспечивать экспорт на уровне 30 000 машин, если национальная валюта вернется к прошлогодним значениям.

АВТОВАЗ может организовать запуск до семи сборочных площадок за границей: три в странах СНГ и по две на Ближнем Востоке и в Африке. Но без льготного кредитования и при сегодняшней ключевой ставке такое решение не будет целесообразным, добавил глава предприятия.

