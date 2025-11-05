Запатентован дизайн кроссовера Exeed MX для глобального рынка

«Поднебесная» марка Exeed оформила права на внешний облик кроссовера MX в Китае. Подразумевается экспортный вариант Exlantix ET5, построенный на архитектуре модели TXL.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает ресурс «Китайские автомобили». Судя по обнародованным изображениям, Exeed MX сможет похвастать светодиодной оптикой, оформленной в стиле Porsche, а также массивной радиаторной решеткой.

Уже не секрет, что паркетник будут приводить в движение бензиновые и гибридные силовые установки. В техническом плане новинка представляет собой модификацию уже упомянутого ET5, предназначенного для внешних рынков.

Exlantix ET5 появился на свет в результате ребрендинга E05. Автомобиль построен на базе известного в нашей стране кроссовера TXL, в список отличий входит оформление передней части, кормы и три экрана, установленные в салоне.

