Запатентован дизайн кроссовера Exeed MX для глобального рынка

Об этом в своем телеграм-канале сообщает ресурс «Китайские автомобили». Судя по обнародованным изображениям, Exeed MX сможет похвастать светодиодной оптикой, оформленной в стиле Porsche, а также массивной радиаторной решеткой.
Уже не секрет, что паркетник будут приводить в движение бензиновые и гибридные силовые установки. В техническом плане новинка представляет собой модификацию уже упомянутого ET5, предназначенного для внешних рынков.
Exlantix ET5 появился на свет в результате ребрендинга E05. Автомобиль построен на базе известного в нашей стране кроссовера TXL, в список отличий входит оформление передней части, кормы и три экрана, установленные в салоне.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Exeed показал четыре новинки, две из которых приедут в Россию.