Раскрыты комплектации и цена лифтбэка «Москвич 6» 2026 модельного года

Россиянам предложат «Москвич 6» следующего модельного года только с одним типом трансмиссии. В то же время у модели в комплектации под названием «Бизнес» расширился список оборудования. Прайс такого автомобиля теперь превышает 3 млн рублей.

Об этом сообщает телеграм-канал «Автопоток». Согласно информации паблика, у свежих «шестерок», сошедших с конвейера хорошо известного в стране столичного завода «Москвич», переключением передач будет заведовать только 6-диапазонный «робот».

Преселектив сочетается с одним-единственным 174-сильным бензиновым наддувным двигателем объемом 1,5 л. Менее мощные 136-сильные агрегаты аналогичного литража дружат исключительно с бесступенчатой трансмиссией, от которой решено отказаться.

Помимо всего прочего, вариант исполнения «Бизнес», являющийся золотой серединой в случае «Москвич 6», нынче может похвастать надувными шторками безопасности. В итоге стоимость четырехдверки достигла отметки 3 188 000 рублей. По сравнению с машинами 2024 года новинка подорожала на 7,1% или 212 тыс. «целковых».

Напомним, «шестерки», выпущенные в прошлом и позапрошлом году, доступны в трех версиях: «Комфорт», «Бизнес» и «Техно». Отечественная модель построена на основе китайского донора JAC A5 Plus, габариты — 4770х1820х1492 мм при колесной базе 2760 мм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал новые подробности о кроссовере «Москвич 5».