Минтранс предсказал, что через 20 лет ручное управление машиной будет экзотикой

Уже через два десятка лет ручное управление автомобилем превратится в экзотику, как верховая езда. Вероятнее всего, легковушки с человеком за «баранкой» станут выпускать исключительно на полигоны и в качестве развлечения.

В отдаленной перспективе нам предстоит садиться за руль только ради удовольствия

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на главу Минтранса Андрея Никитина, выступившего с соответствующим заявлением в рамках коллегии «О плане мероприятий по решению стратегических и организационных задач научно-технологического развития транспортного комплекса».

По мнению министра, автомобильные дороги должны переформатировать в «цифровую матрицу», предназначенную для взаимодействия с транспортными средствами. По нашим магистралям поедут различные беспилотные машины, включая грузовики, такси, общественный транспорт и не только, отметил г-н Никитин.

Напомним, в России планируют выпустить автомобили-беспилотники на новые маршруты до конца текущего года, также ожидается появление системы цифровых двойников дорог.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему автономные машины так и не обучили «трезво» смотреть на жизнь.