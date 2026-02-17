Над Volkswagen, Renault и Stellantis нависла новая угроза из-за «дизельгейта»

Во Франции обвинили немецкий концерн Volkswagen в намеренном введении в заблуждение «в отношении товаров, угрожающих здоровью людей и животных». Аналогичные судебные разбирательства предстоят Renault и Stellantis, и все это связано с «дизельгейтом».

Об этом сообщает агентство AFP. Суд над Volkswagen должен пройти во французской столице, однако подробностей пока не раскрывают. Дело именитого автопроизводителя из Вольфсбурга начнут разбирать не раньше, чем в следующем году, заодно власти Пятой республики ополчились на местную группу Renault и пару подразделений Stellantis. Пока все фигуранты отрицают свою вину.

Понятие «дизельгейт» получило широкую огласку в 2015 году. Тогда выяснилось, что Volkswagen на протяжении многих лет подделывал документацию о вредных выбросах автомобилей, оснащенных дизельными моторами. Итогом стали затянувшиеся на годы суды в шести государствах, и немцы были вынуждены платить многомиллиардные штрафы. Позже в аналогичных нарушениях обвинили ряд других автостроителей.

