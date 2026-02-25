Дизельные УАЗы проверили 30-градусными морозами

В нашей стране закончили зимний цикл испытаний внедорожников УАЗ, оборудованных новым дизельным мотором. Но о каких именно моделях идет речь, не уточняется.

Двигатель уверенно запустился даже при сильном минусе

Соответствующая публикация появилась в официальном телеграм-канале Ульяновского автозавода под названием «УАЗ Сегодня». Судя по сопроводительной иллюстрации, в тестировании как минимум принимали участие популярные внедорожники «Патриот».

Специалисты упомянутого отечественного предприятия провели полную калибровку работы силового агрегата в условиях 30-градусных морозов. В итоге инженеры присудили катализатору, сажевому фильтру и турбонаддуву отличные оценки.

Теперь УАЗ готовится к финальной стадии ресурсных тестов дизельных «Патриотов». Подразумевается имитация пробега 100 тыс. км в реальных условиях. Мероприятие стартовало в прошлом году, дату окончания пока не раскрывают.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что для России сертифицировали дизельный грузовик УАЗ «Профи».