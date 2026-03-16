Внедорожники Tank 300 начнут собирать в России

Tank 300 официально получит российскую прописку уже во втором квартале 2026 года. Внедорожник предложат покупателям в четырех комплектациях с безальтернативным мотором.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», сборку «трехсотого» в самом западном регионе России наладят в рамках соглашения, заключенного между калининградским «Автотором» и представителями материнского для Tank концерна GWM (Great Wall Motor). Со временем уровень локализации модели начнет расти, отметил глава упомянутого отечественного предприятия Евгений Петухов.

Рамный Tank 300 местного разлива будет доступен во всех дилерских центрах бренда, расположенных на территории нашей страны. Клиенты смогут выбирать между вариантами исполнения «Драйв», «Премиум», «Сити Драйв» и «Сити Премиум».

За движение предстоит отвечать бензиновой «турбочетверке» объемом 2,0 л, выдающей 218 л.с. Обеспечивая 380 Нм крутящего момента, агрегат работает в тандеме с 8-диапазонным «автоматом». Предусмотрено пять вариантов расцветки экстерьера, салон может быть черно-красным или черным.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал все плюсы и минусы брутальной модели, опубликовав уникальный длительный тест-драйв.