LADA Niva Travel обзавелась лебёдкой и топором

В России представили специальную версию LADA Niva Travel с индексом FDX. Умельцы из Тольятти подготовили внедорожник для экстремальных поездок. В общей сложности автомобиль получил два десятка доработок.

Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщает фирма F-Design, переработавшая подвеску и трансмиссию «Нивы», не забыв про экстерьер и оформление салона. В том числе речь идет о лифт-комплекте, в который входят 29-дюймовые колеса с уникальным дизайном дисков. Бампер защищен специальным фаркопом, предусмотрены силовые пороги, шноркель и лебёдка с кронштейном скрытой установки.

Для сохранности мотора, коробки передач и раздатки предлагается защита из стали или алюминия. В качестве опции можно рассчитывать на складную сетку-ограждение, предназначенную для перевозки домашних питомцев в багажнике.

В то же время на крыше смонтированы световая балка и грузовая площадка. На багажной двери добавились крепления для топора и лопаты.