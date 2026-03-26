В России начали ходовые испытания отечественного фургона «Руссо-Балт» Ф200

Как сообщается на официальном сайте производителя, сейчас идет первый этап тестирования «двухсотого». Проверяется работа подвески, жесткость кузова, нагрузка на силовую установку. Инженеры оценивают показатели разгона и торможения, отслеживают уровень боковых кренов и прочие особенности.
Первые результаты говорят о том, что в жизни Ф200 выглядит даже лучше, чем на бумаге. В ближайшем будущем электрокару проведут экзамен, связанный с грузоподъемностью. Подобные процедуры продлятся до оформления Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), позволяющего начать массовые продажи.
Снаружи «Руссо-Балт» Ф200 напоминает Tesla Cybertruck. Фургон получил нержавеющий кузов, 200-сильный электромотор и батарею емкостью 115 кВт·ч, о чем ранее подробно рассказывал портал «АвтоВзгляд».