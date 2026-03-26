В России начали ходовые испытания отечественного фургона «Руссо-Балт» Ф200

Пока новинку тестируют на полигоне

В нашей стране приступили к полноформатным ходовым испытаниям электрического фургона «Руссо-Балт» Ф200. Ему предстоит всесторонняя проверка перед стартом серийного выпуска.

Анатолий Белецкий

Как сообщается на официальном сайте производителя, сейчас идет первый этап тестирования «двухсотого». Проверяется работа подвески, жесткость кузова, нагрузка на силовую установку. Инженеры оценивают показатели разгона и торможения, отслеживают уровень боковых кренов и прочие особенности.

Первые результаты говорят о том, что в жизни Ф200 выглядит даже лучше, чем на бумаге. В ближайшем будущем электрокару проведут экзамен, связанный с грузоподъемностью. Подобные процедуры продлятся до оформления Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), позволяющего начать массовые продажи.

Снаружи «Руссо-Балт» Ф200 напоминает Tesla Cybertruck. Фургон получил нержавеющий кузов, 200-сильный электромотор и батарею емкостью 115 кВт·ч, о чем ранее подробно рассказывал портал «АвтоВзгляд».

