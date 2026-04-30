Azimut станет первой моделью LADA с панорамной крышей и сдвижным люком

На главном конвейере АВТОВАЗа смонтировали автоматизированное оборудование для установки панорамной крыши на кроссоверы LADA Azimut. Работы выполнены в рамках подготовки к запуску серийного производства модели, которое намечено на сентябрь.

Как уточняется в пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд», роботизированный стенд размещен в начале линии сборки номер один, где выпускаются LADA Aura и Vesta, а впоследствии будет собираться и Azimut.

Процесс монтажа одной крыши занимает около четырех минут. Чтобы не останавливать основной конвейер, кузов на время операции перенаправляется на отдельный участок. Крыша подается автоматическим манипулятором, позиционируется по специальным направляющим и фиксируется. Встроенные в манипулятор гайковерты самостоятельно затягивают винты по периметру конструкции. Этот инструмент относится к классу интеллектуальных, он настроен на заданный момент затяжки. При возникновении отклонений гайковерт прекращает работу и передает сигнал оператору.

Стенд разработан специально для кроссовера Azimut. Проектирование, поставку и наладку осуществил российский подрядчик, сотрудничающий с большинством автомобильных производителей страны. И «Азимут» станет первой моделью марки, которая получит панорамную крышу со сдвижным люком. По оценкам, такой опцией планируется оснащать около 40% выпускаемых машин. Ранее для изготовления кузовов с панорамной крышей предприятие впервые внедрило технологию лазерной сварки.

Напомним, что серийное производство LADA Azimut начнется в сентябре, а продажи — ближе к концу года. Цены и комплектации производитель, очевидно, раскроет позже.