Эксперт Коган объяснил, почему дешевые китайские машины уходят в прошлое

Введенные китайскими регуляторами ограничения являются внутренней экономической терапией, однако их воздействие распространяется на всю автомобильную отрасль планеты. Пекин стремится прекратить внутреннее самоистребление, когда погоня за рыночной долей уничтожала маржинальность и расшатывала устойчивость финансовой системы страны. Локальный характер нововведений обманчив, и их отголоски дойдут до каждого уголка мира.

Такое мнение в беседе с «Российской газетой» высказал основатель компании «ВсёИзКитая» и председатель комитета по работе с КНР Ассоциации Экспортеров и Импортеров Андрей Коган. Эксперт подчеркнул: когда главный авторынок перестает соперничать ценниками, он переключается на конкуренцию инженерными разработками. Эпоха доступных, но недоработанных машин уходит, освобождая дорогу автомобилям принципиально иного уровня.

До недавнего времени тактика многих стартапов была незамысловатой: демпинговать и надеяться на господдержку. Запрет торговать себе в убыток выбил опору из-под компаний, не вышедших на самоокупаемость. По словам Когана, за прошедший квартал с рынка начали исчезать «марки-однодневки». Площадка перестала быть зоной рискованных игр с инвестициями, сохранив лишь тех, кто умеет считать деньги и строить качественные машины.

Лишившись демпинга, промышленные гиганты оказались в ситуации, где клиента нужно привлекать чем-то помимо скидок. Это спровоцировало крен в сторону качества сборки и технологий. Если автомобиль нельзя продать за бесценок, производитель вкладывается в его долговечность. Собеседник издания отметил бум в сфере программного обеспечения, систем автопилотирования и новых аккумуляторов. За три месяца отрасль показала больше новшеств, чем за два предыдущих года ценовых войн.

Аналитик резюмировал, что жесткие рамки не стали катастрофой, а сработали как мощный двигатель прогресса. Когда распродажи оказались вне закона, у брендов не осталось выбора, кроме как перенести поле битвы в исследовательские центры. Корпорации сосредоточились на прорывных инженерных идеях. И к маю 2026-го уже видны результаты: рывок в твердотельных батареях и встраивание искусственного интеллекта даже в базовые комплектации. Рынок очистился от маркетингового шума, а китайский автопром повзрослел, сменив лозунг «доступность любой ценой» на «технологическое превосходство как стандарт».