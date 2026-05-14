Конвейеры АВТОВАЗа заработали после майских праздников

Согласно годовому плану, АВТОВАЗ возобновил работу после традиционного майского отпуска. С 1 по 13 мая на предприятии проводили масштабную модернизацию оборудования.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», на АВТОВАЗе завершили более 96% запланированных работ. Они должны быть полностью закончены к 18 мая и не повлияют на объемы выпуска автомобилей. В общей сложности речь идет более чем о 15 тыс. операций, в которые вложили свыше 530 млн рублей.

В период майских каникул тольяттинцы планировали обзавестись всем необходимым для запуска серийной сборки новейшего отечественного кроссовера LADA Azimut. Кроме того, была анонсирована модернизация производственной линии семейства внедорожников Niva, плюс обслуживание и ремонт основных мощностей.

Еще в списке задач указаны пуско-наладочные работы новых обрабатывающих центров в двигательном производстве. Вазовцы намерены заняться выпуском новых силовых агрегатов объемом 1,6 и 1,8 л, мощность которых превысит 120 и 130 л.с. Не будем забывать про обновление оборудования в цехах сварки, окраски и сборки авто.

