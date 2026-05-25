Раскрыты подробности модернизации производства LADA Niva Legend

За счет комплексной модернизации оборудования на АВТОВАЗе, проведенной в первой половине мая, расширились возможности сварочной и окрасочной линии LADA Niva Legend. Появилась возможность штамповать больше кузовов за час, улучшилось и качество покрытия.

Соответствующая информация опубликована в корпоративном канале АВТОВАЗа в национальном мессенджере Max. Подробности о переменах в производственном цикле «Нивы» стали известны благодаря публикации видеозаписи встречи главы предприятия Максима Соколова со своим коллективом.

Оказалось, что на сегодняшний день линия сварки упомянутого отечественного внедорожника теперь рассчитана на три десятка кузовов в час, хотя прежде дело ограничивалось отметкой 22. Кроме того, было отмечено, что цех сварки LADA Niva Legend считается одним из самых роботизированных в рамках производственных мощностей волжского автогиганта.

В то же время в Тольятти уделили внимание обновлению линии по окраске кузовов внедорожника. По итогам двух корпоративных отпусков АВТОВАЗа, а именно зимнего и весеннего, на площадке заменили теплообменники, насосы, контуры орошения, выпрямители, а также шкаф управления. В результате качество покрытия при окраске «Нивы» ощутимо выросло.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что АВТОВАЗ рассекретил дату дебюта обновленной LADA Niva Legend. Но детали рестайлинга пока остаются загадкой.