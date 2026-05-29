В Китае планируют запретить откидные автомобильные сиденья

Китайские власти подумывают запретить установку в автомобилях откидных сидений с «нулевой гравитацией». Их конструкция вызвала опасения, поскольку при горизонтальном положении кресел ремни и подушки безопасности становятся менее эффективными.

Похоже, что их постигнет судьба скрытых дверных ручек и больших тачскринов

По мнению «поднебесного» Минпрома, в положении полулежа возрастает риск жизни и здоровью пассажиров, находящихся в салоне автомобиля. Местные чиновники решили, что машина должна быть в первую очередь средством передвижения, а не гостиной на колесах. Общественное обсуждение соответствующего потенциального запрета в стране запланировано на середину лета.

Как пишет ресурс Carscoops, КНР начинает играть самого строгого регулятора в вопросах, связанных с безопасностью автомобилей. Решения местного правительства способны оказать влияние на глобальные стандарты производства легковушек, поскольку Поднебесная является очень крупным игроком в отрасли.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему мировой автопром отказывается от псевдотехнологичных находок. Кстати, крестовый поход против сомнительных излишеств в машине возглавил именно Китай.