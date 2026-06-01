Отечественный фургон «Руссо-Балт» получит полный привод

Компания «Руссо-Балт», которая занимается разработкой электрифицированного фургона с кузовом из нержавеющей стали, решила оснастить свой автомобиль системой 4х4. Причем она войдет в список оборудования в базовой комплектации.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале пермского автопроизводителя, выкупившего права на старинный российский бренд. Создатели фургона с индексом Ф200 уверяют, что его запас хода и расход энергии не изменятся по сравнению с переднеприводной модификацией.

Даже минимальная стоимость должна остаться прежней, хотя в игру теперь вступает второй электродвигатель, повышающий общую отдачу силовой установки в два раза: с прежних 200 «лошадей» до 400.

Напомним, пока за начальную версию «Руссо-Балт» Ф200 собираются просить 5 млн рублей. Автомобиль готовят к сертификационным тестам с учетом всех последних доработок. Начало продаж запланировано на 2027 год.

