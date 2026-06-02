Эксперт Родионов назвал самые проблемные двигатели с турбонаддувом

Турбированные двигатели подарили автомобилистам уверенную тягу и сниженный аппетит к топливу, однако расплатой за эти удовольствия стали усложненная конструкция и крайне высокие требования к обслуживанию. Ошибки владельцев способны спровоцировать преждевременное проявление врожденных слабых мест целого ряда моторных семейств.

Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал «Российской газете», что корень проблем многих наддувных агрегатов кроется в стремлении заводов одновременно форсировать отдачу и вписаться в жесткие экологические рамки. Инженеры облегчали поршневую группу, использовали тонкие маслосъемные кольца и усложняли газораспределительный механизм длинными цепями с фазорегуляторами. В сочетании с возросшей тепловой нагрузкой это приводит к типичным последствиям: растяжению цепи, нарастающему масляному аппетиту уже к 60-100 тыс. км, нагару и задирам в цилиндрах.

Среди проблемных специалист выделяет совместную линейку PSA/BMW 1.6 THP (EP6). Владельцы машин с этими двигателями периодически сталкиваются с шумом цепи, жором смазки и нагаром на впускных клапанах. В запущенных случаях капитальный ремонт требовался задолго до паспортных 300 тыс. км. Производитель со временем дорабатывал натяжители и цепи, и там, где масло меняли каждые 7-8 тысяч км, ресурс удавалось вернуть к норме.

Ранние турбомоторы концерна VAG семейства TSI также отметились звоном при пуске и высоким расходом масла. Из-за вытянутой цепи смещались фазы, мотор перегревался, а кольца залегали. В более свежих модификациях проблему частично решили заменой компонентов. Объединяет все перечисленные случаи неумолимое правило: наддувные агрегаты не прощают растянутых интервалов обслуживания, дешевого масла и привычки глушить мотор сразу после скоростной езды без времени на остывание.

Корейские двигатели Hyundai/Kia серии G4KH тоже попадают в группу риска из-за задиров и проворота вкладышей. Причина все та же: тяжелые условия городских пробок, жара и экономия на расходниках.

Эксперт советует не отказываться от покупки авто с перечисленными агрегатами, а тщательно проверять историю обслуживания конкретной машины. Обязательными процедурами должны стать профессиональная диагностика, эндоскопия цилиндров и контроль давления масла — только такой подход гарантирует, что мотор с неоднозначной репутацией честно отработает положенный ему срок.