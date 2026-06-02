Эксперт Родионов назвал самые проблемные двигатели с турбонаддувом

Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал «Российской газете», что корень проблем многих наддувных агрегатов кроется в стремлении заводов одновременно форсировать отдачу и вписаться в жесткие экологические рамки. Инженеры облегчали поршневую группу, использовали тонкие маслосъемные кольца и усложняли газораспределительный механизм длинными цепями с фазорегуляторами. В сочетании с возросшей тепловой нагрузкой это приводит к типичным последствиям: растяжению цепи, нарастающему масляному аппетиту уже к 60-100 тыс. км, нагару и задирам в цилиндрах.
Среди проблемных специалист выделяет совместную линейку PSA/BMW 1.6 THP (EP6). Владельцы машин с этими двигателями периодически сталкиваются с шумом цепи, жором смазки и нагаром на впускных клапанах. В запущенных случаях капитальный ремонт требовался задолго до паспортных 300 тыс. км. Производитель со временем дорабатывал натяжители и цепи, и там, где масло меняли каждые 7-8 тысяч км, ресурс удавалось вернуть к норме.
Ранние турбомоторы концерна VAG семейства TSI также отметились звоном при пуске и высоким расходом масла. Из-за вытянутой цепи смещались фазы, мотор перегревался, а кольца залегали. В более свежих модификациях проблему частично решили заменой компонентов. Объединяет все перечисленные случаи неумолимое правило: наддувные агрегаты не прощают растянутых интервалов обслуживания, дешевого масла и привычки глушить мотор сразу после скоростной езды без времени на остывание.
Корейские двигатели Hyundai/Kia серии G4KH тоже попадают в группу риска из-за задиров и проворота вкладышей. Причина все та же: тяжелые условия городских пробок, жара и экономия на расходниках.
Эксперт советует не отказываться от покупки авто с перечисленными агрегатами, а тщательно проверять историю обслуживания конкретной машины. Обязательными процедурами должны стать профессиональная диагностика, эндоскопия цилиндров и контроль давления масла — только такой подход гарантирует, что мотор с неоднозначной репутацией честно отработает положенный ему срок.