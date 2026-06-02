В России одобрили ГОСТ на проверку устойчивости машин

В нашей стране приняли ГОСТ, связанный с проверкой устойчивости автомобилей. Уже с 1 июля серию тестов начнут проводить в соответствии с новым документом.

Об этом сообщает РИА «Новости», опираясь на данные мониторинга электронной базы Росстандарта. Уточняется, что в упомянутом ГОСТе прописана методика испытаний легковых автомобилей, грузовиков, а также прицепов.

Одним из ключевых моментов считается проверка стабилизации. Машину разгоняют, после чего заставляют плавно развернуться с помощью рулевого колеса. Затем «баранку» отпускают и оценивают, способен ли автомобиль принять нейтральное положение. Согласно профильной документации, угол поворота руля после освобождения увеличиваться не должен. Управляемые колеса и штурвал обязаны сами возвращаться в сторону нейтральной позиции.

Также предусмотрены тесты на рывок рулевого колеса и заброс угловой скорости. Все нужные манипуляции будут в обязательном порядке проводить на ровном участке дороги, не имеющей ни впадин, ни выступов.

