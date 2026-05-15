Разбить в хлам 500 машин: как Changan проводит заводские краш-тесты

Китайская организация любых процессов — отдельный «писк» любой поездки в Поднебесную. Если Россию, как известно, умом не понять — в нее можно только верить, то провернуть аналогичный маневр с Поднебесной и того сложнее. Ибо не верится. Пока не увидишь своими глазами, не потрогаешь своими руками и не услышишь своими ушами. Впрочем, обо всем этом надо рассказывать подробно. Тем более когда речь идет о таком действе, как краш-тест по-китайски. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Китайцы — мастера мостостроения: огромные акведуки, переброшенные буквально через каждый овраг, строит ползущий 3D-принтер исполинских масштабов. Добро пожаловать в XXIII век (особенно вспоминая, какими феноменальными сложностями и вложениями выходит каждый шаткий мостик через деревенскую речку-переплюйку в России). Быстро, красиво, технологично, словно и не замечая сложности рельефа. Эх, нам бы так! Глядишь, и сто раз обещанный властью автомобильный путь на Сахалин не выглядел бы мечтой несбыточной.

В целом же дороги Поднебесной из Москвы видятся буквально венцом творения: десятки полос, тысячи автомобилей, а построены — минут за 30-40 специальными роботами практически без пагубного человеческого фактора. Однако стоит выехать за пределы центра мегаполиса, как сами собой возникают вопросики: а где величие-то?

Дряблую подвеску туристического автобуса пробивает, водитель отчаянно крутит руль, объезжая вполне российские, до боли родные ямы, а пассажиры начинают просыпаться и поглядывать в окна, словно ища знакомые названия на указателях. Нет, не трасса Тверь-Бежецк, все же по «чунцинщине» мчим!

В Чунцине, напомним, расположено не менее десяти крупных подразделений Changan: в частности — завод, на котором производятся все суббренды марки — вплоть до Avatr. Завод совсем свеженький, чистенький и очень аккуратный: будущие автомобили ползут по конвейеру во всем широчайшем китайском «разноцветье», постепенно обрастая деталями. Откровений — нет: точно так же выглядит нитка конвейера у Mercedes-Benz, Cadillac или Toyota.

Но поражает длиннющий, втрое протяженнее наших, тоннель контроля качества на финише: одновременно тщательному осмотру подвергается пара десятков новеньких автомобилей. Китайцы знают секрет успеха: чтобы зарабатывать на производстве машин — нужно выпускать много машин. И строят свои предприятия, изначально закладывая огромные тиражи. Что ж, эти парни планируют завоевать весь мир, и фундамент их успеха пока без трещин.

«Батарейная линия», где собирают тяговые аккумуляторы для гибридов и «электричек» — в отдельном корпусе. Корпусы батарейных блоков медленно движутся от станции к станции, благодаря чему их можно рассмотреть во всех подробностях: собраны предельно аккуратно и четко, даже красиво с визуальной точки зрения.

Щедро сдобренные медью, они уже очень скоро станут элементом автомобилей. В том числе и того, что ждет нас в кульминационной точке экскурсии: в лаборатории краш-тестов, где в год бьют по 500 новеньких «Чанганов» всех мастей. Китайцы, как и все остальные мировые производители, внимательно изучают последствия ДТП, моделируя разные аварии, и разбивают по две машины в день ради контроля безопасности. Внушает! И очень любопытно взглянуть своими глазами.

Огромный ангар, содержащий идеально ровную 168-метровую бетонную прямую, оснащенную рельсой для разгона автомобиля: бьют о бетонное перекрытие, друг о друга и даже инсценируют переворот. Все по-взрослому: в местах, где происходит импровизированное ДТП, установлены многочисленные светильники, а также «скорострельные» камеры, позволяющие запечатлеть каждое мгновение аварии. Сверху, сбоку и даже снизу машины снимают, а после — анализируют.

Несмотря на делегацию иностранных гостей, центр работает в своем ритме, а его сотрудники тщательно оценивают каждый эксперимент до и после столкновения. Размах и объем инвестиций, конечно, поражают: сотни миллионов вложены, десятки — каждый год разлетаются на части, чтобы сделать товарный автомобиль лучше и безопаснее. Есть ли у нас нечто подобное? Да, но не в таком масштабе точно. Впрочем, и разнообразием подопытных образцов, которым необходимо исследование, мы, увы, в таком количестве не богаты.

Стоящий по центру новенький Deepal S07 вот-вот совершит свою первую и последнюю поездку: он будет разбит о 100-тонную бетонную плиту для отработки и контроля систем пассивной безопасности, читай, ремней, подушек и элементов кузова, что должны корректно деформироваться. Увешанный связками проводов и датчиков «Дипал» обречен, однако сидящие внутри манекены должны подтвердить или опровергнуть общую способность модели уберечь живых пассажиров и водителя в случае аварии.

Из любопытных тонкостей: предназначенный для краш-теста автомобиль — полностью комплектный, то есть точно такой, какой предстанет перед покупателем в дилерском центре. Манекены пристегнуты, а руки «водителя» лежат в приливах на руле, бережно прилепленные скотчем. Ремни — на месте. Задача эксперимента — проконтролировать срабатывание тех самых пассивных систем, в том числе — SRS Airbag.

У нас часто утверждают, что китайцы снисходительно относятся к требованиям безопасности, а их машины не выдерживают никакой критики. Однако посещение лаборатории Changan это опровергает: очень внимательны в Поднебесной к своей автомобильной продукции. И уж в Чунцине — точно. Осмотревших испытуемый экземпляр зрителей сгоняют за желтую линию, обнесенную специальным стеклом: через минуту прозвучит звуковой сигнал, и автомобиль поедет в стену. Двигатель заведен, системы и датчики активированы: пошел разгон!

Все случилось за секунды: автомобиль врезался в бетонную стену и отскочил, оставив за собой лишь кучку пластика и лужу. Масла, трансмиссионки или иных технических жидкостей не пролилось, а вот вода на полу осталась: китайцы били честно, поэтому H2O в бачке омывателя была. Пролилась, когда тот развалился.

Перед тем, как допустить журналистов до останков автомобиля, его осматривает инспектор лаборатории, а после и открывает двери «голыми руками»: ручки сработали, конструкция удар выдержала, пассажиры и водитель смогут самостоятельно покинуть салон после ДТП. Деформационные зоны, подушки безопасности и прочие инженерные хитрости отработали согласно регламенту, испытатели остались довольны.

Нам же оставалось лишь осмотреть автомобиль и сфотографироваться на память: не каждый автопроизводитель осмелится показать столь «интимный» элемент подготовки новой модели к запуску, как краш-тест: видать, китайцы уверены в своих машинах и не боятся демонстрировать их безопасность.