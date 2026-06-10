В России запустили серийное производство Tank 300

На калининградском заводе «Автотор» стартовал серийный выпуск рамных внедорожников Tank 300. Их собирают на базе сваренного и окрашенного кузова. В будущем уровень локализации станет глубже.

Рамный внедорожник встал на конвейер в Калининграде

На официальном русскоязычном сайте китайского бренда уточняется, что «трехсотым» отечественной сборки проводят системную проверку качества, опираясь на стандарты материнского для Tank концерна Great Wall Motor (GWM). Для всех выпущенных внедорожников предусмотрена заводская гарантия и сервисная поддержка со стороны дилеров.

По словам производителей, Tank 300 полностью адаптирован к российским дорогам и климату. Кузов внедорожника проходит усиленную антикоррозийную обработку, в список оборудования входит зимний пакет. Наличие последнего подразумевает обогрев руля, ветрового стекла, боковых зеркал, обоих рядов сидений, а также форсунок стеклоомывателя и омывателя задней камеры.

Обрусевший «китаец» доступен в исполнениях «Драйв», «Премиум», «Сити Драйв» и «Сити Премиум». Под капотом установлен 218-сильный бензиновый турбомотор объемом 2,0 л, передачи переключает 8-диапазонный «автомат». Уверенности на бездорожье добавляет полный привод с «понижайкой» и блокировками дифференциалов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что для России сертифицировали «злой» Tank 300 от Arctic Trucks.