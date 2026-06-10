АВТОВАЗ раскрыл способы проверки прочности автомобилей LADA

АВТОВАЗ продемонстрировал процедуру разрушающего контроля кузова своих автомобилей. Методика дает возможность детально изучить качество сварки и надежность соединений у машин с шильдиком LADA.

Завод практикует разрушающий контроль кузова и не только

Согласно видеоролику, опубликованному пресс-службой волжского автогиганта, для разрушения кузовов применяют гидравлические щипцы. Если сварная точка оказалась качественной, она отрывается от автомобиля с изрядным куском металла.

Соответствующий тест начинают с крыши, затем до мелких частей располовинивается боковина, после чего идет проверка параметров сварных точек. Если обнаружен непроваренный участок, наблюдение попадает в журнал корректирующих действий. Вызывается помощь на бортовое оборудование, уведомление приходит мастерам, которые исправляют отклонения.

На сегодняшний день один кузов LADA получает около 5 тыс. сварочных точек. Их проверяют несколько рабочих смен. Причем разрушающий контроль — только один из этапов оценки качества автомобиля. Он также проходит через анализ соответствия 3D-модели, ультразвуковой контроль и визуальный осмотр.