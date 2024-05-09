Как долго можно не менять моторное масло в двигателе Volkswagen Polo

За последние полтора десятка лет парк российских легковушек пополнился сотнями тысяч различных модификаций VW Polo. Всем этим машинам при прохождении ТО официальные дилеры в свое время рекомендовали конкретные наименования своих моторных масел, включая «долгоиграющие» лубриканты категории LongLife. Поскольку все они к нам ныне не поставляются, многочисленным владельцам «Поло» приходится искать им замену. На что стоит обратить внимание при поиске таких продуктов, выяснял портал «АвтоВзгляд».

Специалисты бывших сервис-центров VAG, с которыми пообщался корреспондент «АвтоВзгляда», особо отмечают, что правильный выбор масла в принципе важен для любого современного автомобиля. Не менее актуально это и для модели Volkswagen Polo, ряд модификаций которой выпускался и в России.

Ведь правильный подбор моторной смазки напрямую связан с работоспособностью двигателя и его реальным сроком службы. Именно поэтому мастера техцентров советуют четко следовать рекомендациям автопроизводителя и проводить замену масла в соответствии с регламентом технического обслуживания.

Так, при выборе лубриканта обязательно надо учитывать спецификации, предусмотренные автоконцерном. В частности, для Polo, включая модели недавних годов выпуска, подходят синтетические масла последних поколений. Их отличает повышенный уровень качества, соответствующий стандартам VW 502.00/505.00 или более современным VW 504.00/507.00. Такие смазки обладают улучшенными характеристиками, в числе которых эксперты отмечают термостабильность показателей, а также высокую степень защиты от износа и образования отложений.

Фото производителя.

Кроме того, «ваговские» лубриканты способствуют улучшению таких параметров, как экономичность и уровень выбросов вредных веществ. Помимо отмеченных вариантов «синтетики», для VW Polo также подходят масла с технологией LongLife.

Последние предназначены для продления интервалов замены смазки, которые могут достигать 30 тыс. км пробега, обеспечивают надежную защиту деталей силового агрегата и подходят для использования в различных, в том числе и экстремальных условиях эксплуатации.

Так, например, в автосервисах раньше при прохождении техобслуживания владельцам часто предлагалась фирменная «синтетика» серий Special G 5W-40, Special Plus 5W-30 или LongLife III 5W-30. Однако сегодня, к сожалению, эти продукты к нам официально не поставляются.

Впрочем, сервисмены без труда нашли им достойную альтернативу в виде высококачественных моторных смазок, массово поставляемых в нашу страну из ОАЭ или, скажем, из Турции. Там, напомним, находится несколько крупных заводов по производству автомобильных смазочных материалов.

Фото производителя.

Как наглядный пример здесь можно упомянуть полностью синтетическое моторное масло Primus MV 5W-30, регулярно поступающее на российский рынок под известной турецкой маркой Lubex. Поскольку данный продукт относится к категории LongLife, он весьма неплохо зарекомендовал себя среди таксистов, многие из которых, как известно, ездят на Polo.

Что неудивительно, ведь такое масло при должном уровне эксплуатации машины позволяет увеличить реальный интервал по его замене до 18-20 тыс. км пробега. Эксперты, проводившие тестирование этого лубриканта, отмечают его низкий расход на угар, хорошие температурно-вязкостные показатели, а также способность улучшать топливную экономичность автомобиля.

Кроме того, Primus MV 5W-30 отличается морозостойкостью и отменными высокотемпературными характеристиками. Термостабильность его рабочих показателей обеспечивается специальными присадками, защищающими масло от преждевременного окисления, а детали двигателя — от коррозии и износа. Что позволяют круглогодично использовать моторную смазку во всех климатических зонах, в том числе и в районах с экстремально жарким климатом.