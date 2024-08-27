В России начались продажи среднетоннажного грузовика «Валдай 12»

Впервые товарный «Валдай 12» презентовали публике в мае, на выставке Comvex'24 в Москве. Теперь же серийные грузовики, предназначенные как для внутригородских, так и для магистральных перевозок, поступили в продажу.

Из пресс-релиза ГК «СТТ», поступившего в редакцию портала «АвтоВзгляд», следует, что «Валдай 12» доступен в четырех модификациях, различающихся длиной колесной базы — 3310, 3860, 4710 и 5310 мм. Такая вариативность допускает монтаж надстроек длиной от 3,5 до 7,25 м. Крепить их можно кронштейнами разных типов: и жесткими, и шарнирными, и упругими. А вообще база новинки позволяет изготовить любой тип машины, начиная от фургона и заканчивая подъемником. Грузоподъемность шасси — 8 тонн.

Что касается силового агрегата, то «Валдай 12» комплектуется 4,4-литровым дизелем ЯМЗ-534 — он развивает 169 л.с. мощности и 664 Нм крутящего момента. Агрегатирован мотор с новой шестиступенчатой коробкой передач.

В списке оснащения бескапотного грузовика можно отыскать дисковые тормоза, ABS, многофункциональное рулевое колесо, подогрев водительского сиденья, кондиционер, камеру заднего вида, мультимедиакомплекс с 9-дюймовым дисплеем и множество других полезных опций. Кабина у «Валдая 12», кстати, опрокидывается на 40 градусов, что упрощает обслуживание машины. А для работы в зимнее время года предусмотрена термоизоляция задней стенки и спального места.