Одобрено: масла российских заводов рекомендуют заливать в двигатели Deutz

Один из ведущих мировых моторопроизводителей, компания Deutz AG, чьи дизельные двигатели «трудятся» на самой различной грузовой и спецтехнике, подтвердила, что моторные масла, произведенные компанией Rolf Lubricants в Обнинске, соответствуют ее требованиям и рекомендуются к использованию с техникой, где стоят данные двигатели. Об этом сообщила пресс-служба производителя масел.

Одобрения получили синтетические моторные масла Krafton S9 M-LA. Это означает, что эти масла прошли все необходимые технические испытания и имеют нужные эксплуатационные характеристики. Иными словами, производитель двигателей уверен в том, что их использование обеспечивает необходимый режим эксплуатации и продлевает срок эксплуатации его агрегатов. К слову, двигатели упомянутого производителя ставятся на технику MAN, Mercedes-Benz, Scania, Volvo, Hamm, Liebherr, Wirtgen, Titan, Sennebogen, Bomag, а также на белорусские грузовики и автобусы МАЗ.