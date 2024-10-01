Тернистый путь: сможет ли КамАЗ К5 заменить ушедших импортных коллег

КамАЗ намедни отметил очередную круглую дату: с конвейера сошел юбилейный автомобиль под номером 2 500 000. Им стал седельный тягач КамАЗ-54901 семейства К5: «магистральник» пятого поколения, выпускающийся с 2019 года. Локализация, беспилотники — это все про него, про К5. Но как на деле обстоят дела у «импортозамещенного» автомобиля, и готовы ли российские логисты выбрать челнинский тягач, а не китайских конкурентов? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Локализацией, она же импортозамещение, в России принято обзываться: это ругательное выражение, обозначающее, как правило, либо обман, либо снижение качества, либо — в тандеме. Уж слишком долго нам рассказывали об этом феномене российской экономики, в трех случаях из четырех существующем лишь на бумаге, в тех самых знаменитых «презентациях».

Однако, КамАЗ в случае с К5 действительно локализовался и заместил: запланировав полностью перейти на импортозамещенную, то есть независимую от недружественных поставщиков, работу в январе 2023 года, в феврале — перешел, а к маю отгрузил клиентам уже 1000 машин. При условии, что в «прошлой жизни» их собирали по 150 штук в месяц!

А ведь у обновленного по ситуации тягача более 2000 замененных компонентов. Как не крути, а результат — на табло. К маю 2023 года с конвейера ежедневно сходили до 30 автомобилей. Простая арифметика подсказывает, что это более 600 машин в месяц или в 4 раза больше, чем до вынужденного импортозамещения.

Фото globallookpress.com

Де-юре, кабина от Mercedes Actros, разработанный вместе с Liebherr мотор и российская сборка с высоким уровнем локализации должны были сделать КамАЗ-54901 если уж не однозначным, то логичным выбором для активно обновляющих «железные парки» отечественных логистов. Но гладко было только в тех самых презентациях, которые тоже имели место быть. Уже в начале 2024 года клиенты начали активно жаловаться на машины: число рекламаций выросло на треть!

Большие камазовские боссы списали проблемы на «болезнь роста» и прикрылись от высочайшего гнева традиционными «сделанными выводами»: нестабильное качество компонентов, низкая эффективность взаимодействия подразделений, низкая вовлеченность персонала в деятельность по повышению качества выпускаемой продукции.

Сотрудникам, как обычно, досталось «по первое число»: недостаточная квалификация привлеченных специалистов и недостаточное знание технологических процессов снизили показатель технологической дисциплины, пишет корпоративная газета «Вести КамАЗа».

Фото globallookpress.com

Но и тут есть оговорочка, наводящая на определенные рассуждения: в целом-то качество продукции КамАЗ по итогам 2023 года выросло. Снизилось число жалоб, общий коэффициент дефектности на каждый автомобиль и потери от брака. То есть дело-то все же в «бобине»?

Проще говоря, троекратный рост выпуска в тандеме с ускоренным импортозамещением и только в качестве «бонуса» экстренным набором нового, еще «необстрелянного» персонала и дал тот самый резкий рост критики, от которого пришлось отбиваться самым высоким этажам камазовского руководства.

Впрочем, критика — дело полезное. Начальство приняло «волевое»: потратить 2024 год на улучшение качества семейства вообще и КамАЗ-54901 в частности, а глобальное повышение ставок утильсбора подставило очередную «подпорку» под покачнувшееся восприятие отечественного грузовика.

К5 снова становится фактически безальтернативным на фоне роста цен и откровенной инфантильности «китайского привоза», который готов только продавать и точка. Почему тогда только «фактически»? Да потому, что на территорию КамАЗа решил зайти и другой отечественный производитель коммерческой техники, который, наверняка, долю малую заберет. А может — и не малую. Особенно если выводы из чудовищного роста брака в Набережных Челнах сделаны не будут.