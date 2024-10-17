Опасная профессия: все риски работы на экскаваторе в горно-обогатительном комбинате

Профессия специалиста по управлению механизмами машины для экскавации горных масс или, проще говоря, машиниста экскаватора является довольно высокооплачиваемой на сегодняшний день. Однако сопоставим ли размер вознаграждения с рисками, с которыми работник сталкивается каждую смену? На этот и другие интересные вопросы порталу «АвтоВзгляд» ответил машинист экскаватора 8 разряда Виктор Тропин.

Работа машиниста экскаватора связана с постоянной опасностью — всегда существуют высокие риски. Как их минимизировать? Главное — не нарушать технику безопасности.

— Перед тем как приступить к работе, нужно осмотреть целостность всех металлоконструкций электромашины, сделать записи, осмотреть забой, чтобы он не превышал высоту черпания, не было нависей и козырьков, потому что забой несет большую угрозу, как для самого экскаватора, так и для тех, кто находится внутри. Мне недавно довелось снимать негабарит в 50 кубов. Если бы он упал, то повредил бы кабину машины и мы с помощником получили бы серьезные увечья в лучшем случае, — рассказывает наш собеседник.

При обнаружении в забое нависи или негабарита нужно сообщить об этом руководству и отогнать экскаватор в безопасное место. Есть паспорт по снятию негабаритов, согласно которому нужно насыпать съезд, подъехать к забою, снять его, отъехать и продолжить грузить. Отработка забоя должна осуществляться правильно, чтобы ничто не упало и ничего не повредило. Также экскаватор не должен работать кабиной к борту. Чтобы обезопасить работу машиниста, нужно грузить от верхней бровки с подворотом.

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— Вообще, мы работаем в связке с БелАЗом и бульдозером, согласно паспорту совместной погрузки. Бывает, что бульдозер сверху загоняют на забой, чтобы он все заоткосил, помогая БелАЗу и экскаватору. А когда грузишь думпкары на складе и видишь, что образовались нависи, а бровки нет, ты должен сообщить об этом оператору, чтобы тот сказал белазисту, что нужно отсыпать предохранительный вал.

Потом выходишь из экскаватора и контролируешь это. Затем бульдозер чистит до того места, пока не появился естественный откос, ставишь знаки, где разрешена и, где запрещена разгрузка для белАЗов. И только потом белазист может подъехать и начать разгрузку. Тем самым мы страхуем друг друга и создаем безопасные условия для работы, — подчеркивает наш эксперт.

По карьеру нельзя передвигаться без спецодежды. Рабочий обязательно должен быть в каске и сигнальном жилете, что также помогает минимизировать профессиональные риски. Помимо погрузки, в течение смены машинист вместе с помощником должны следить за состоянием экскаватора, контролировать все процессы, которые происходят внутри и за пределами машины.

— Без помощника тяжело работать, когда голова крутится на 360 градусов всю смену. Мы работаем с людьми, техникой, должны быть внимательны к деталям, чтобы никому не навредить. Машинист экскаватора и его помощник должны быть готовы к выполнению любых задач по наряду, например, к устранению короткого замыкания, — делится специалист.

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Экскаваторщики подвержены ряду профессиональных заболеваний, в числе которых виброболезнь, болезнь легких, нарушение слуха и другие.

— Работа в карьере наносит серьезный ущерб здоровью. Раньше нам давали молоко за вредность, потому что каждую смену мы сталкиваемся с пылью, газами и шумом. К примеру, при погрузке БелАЗа ПДК превышает в 2 раза. Машинист этим дышит, — сообщает Виктор Анатольевич.

Так как карьер является природным участком, там часто можно встретить разных животных.

— Ночью в карьере можно увидеть лис, зайцев, собак. За ними интересно наблюдать. Мы их подкармливаем. Они бегают возле ковша и совершенно не боятся людей. Никакой угрозы для работы они не представляют. Мы стараемся беречь наших братьев меньших, сигналим им, чтобы они не мешали погрузке, например, — рассказывает эксперт.

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Работа машиниста экскаватора — это встреча с опасностью лицом к лицу. Однако соблюдение техники безопасности помогает избежать страшных последствий и создать комфортную обстановку для профессиональной деятельности.