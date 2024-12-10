Общественный транспорт-2025: чем порадуют пассажиров в следующем году

Общественный транспорт, чтобы быть востребованным и актуальным, должен меняться согласно тенденциям и спросу. Если пассажиру будет неудобно — пользоваться не станет, поставив крест на любых инновациях и вложениях. Именно по этой причине в массовом порядке идут глобальные перемены в оснащении парков — на маршрут выходят новые и комфортабельные машины.

На проходящей в Москве выставке общественного транспорта URBANTRANS-2024 ГК «СТТ» представила широчайший ассортимент продукции Ликинского, Павловского и Курганского автобусных заводов, а также Горьковского автозавода. На стенде красуются машины нового поколения вместимостью от 6 до 107 пассажиров: от компактных до городских моделей, работающих на различных видах топлива.

С российских конвейеров уже сегодня сходят машины размерности 7, 8, 11 и 12 метров для туристических перевозок, низкопольные городские автобусы CITYMAX 9 CNG и CITYMAX 12 CNG с газовыми двигателями, серийный низкопольный электробус малого класса «Газель e-City» и, конечно, «Газель NN»: полноприводный микроавтобус и школьный автобус нового поколения. И все — можно рассмотреть на выставке.

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Пристального внимания достоин «Газель NN» для школьных перевозок, ведь эта сложная и очень востребованная, крайне важная ниша, нуждается в качественной и безопасной машине, способной в то же время исправно трудится в непростых отечественных условиях эксплуатации. Новинка Горьковского автозавода оснащена широким набором электронных помощников водителя и систем безопасности: радарами слепых зон, ассистентами помощи при парковке, системой контроля давления в шинах, ESP, подушками безопасности, системой контроля состояния водителя, системой кругового обзора.

На автобусе установлена пневматическая задняя подвеска, которая обеспечивает плавность хода на неровном дорожном покрытии, и сиденья новой конструкции, повышающие комфорт поездки для школьников любого возраста. В этих креслах реализована возможность легкой регулировки длины подушки и положения верхней лямки ремня безопасности в зависимости от роста ребенка. Просторный салон позволяет разместить 18 детей и одного сопровождающего. Автобус построен на базе самого большого цельнометаллического кузова в семействе NN.