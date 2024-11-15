Патентные изображения обновленного КамАЗ К5 появились в Сети

Довольно востребованный у потребителей КамАЗ К5 скоро похорошеет и станет более актуальным. Производитель практически полностью изменил переднюю часть автомобиля, надев на него другую переднюю маску, переоформив решетку радиатора и бампер. При этом головная оптика магистрального тягача оказалась максимально заужена, Важно, что новый дизайн челнинской «пятерки» переработан с учетом аэродинамических характеристик.

Патентные изображения рестайлингового К5 опубликовал телеграмм-канал «Грузовики и вообще». По его данным, они размещены в базе Роспатента. Помимо всего прочего, на изображениях можно заметить, что грузовик оснащен камерами вместо привычных наружных зеркал заднего вида.

Аналогичная модификация есть у Mercedes-Benz Actros, у которого такая же кабина, как у нашего К5. Однако в настоящее время выпуск линейки КамАЗ К5 никак не зависит от концерна Daimler Truck. Еще в начале этого года представители немецкой компании продали принадлежавшие им на тот момент 15% акций российского автомобильного завода.

В начале октября портал «АвтоВзгляд» сообщал, что КамАЗ представил новинку на водороде под названием «Чистогор 20». Инновационному грузовику не нужно привычное топливо.