Патентные изображения обновленного КамАЗ К5 появились в Сети

Патентные изображения рестайлингового К5 опубликовал телеграмм-канал «Грузовики и вообще». По его данным, они размещены в базе Роспатента. Помимо всего прочего, на изображениях можно заметить, что грузовик оснащен камерами вместо привычных наружных зеркал заднего вида.
Аналогичная модификация есть у Mercedes-Benz Actros, у которого такая же кабина, как у нашего К5. Однако в настоящее время выпуск линейки КамАЗ К5 никак не зависит от концерна Daimler Truck. Еще в начале этого года представители немецкой компании продали принадлежавшие им на тот момент 15% акций российского автомобильного завода.
В начале октября портал «АвтоВзгляд» сообщал, что КамАЗ представил новинку на водороде под названием «Чистогор 20». Инновационному грузовику не нужно привычное топливо.