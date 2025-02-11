В Авито Спецтехника сообщили о партнерстве с командой «КАМАЗ-мастер»

В пресс-службе платформы рассказали о заключении соглашения о комплексном сотрудничестве в рамках программы поддержки отечественных производителей. Сообщается, что партнеры будут проводить совместные инициативы как офлайн, так и в онлайн-пространстве.

В рамках взаимодействия предусмотрено брендирование спортивных автомобилей команды и машин техсопровождения символикой платформы. Машины с новой символикой будут представлены на всех этапах ралли «Шелковый путь». «Наше взаимодействие открывает новые возможности для развития бизнеса, обмена опытом и улучшения всей отрасли в целом», — сообщил руководитель направления «Спецтехника» в Авито Тимур Осипов. Он подчеркнул, что соглашение демонстрирует стремление компаний к развитию отечественного авторынка и укреплению позиций производителей спецтехники.

Уточняется, что в рамках партнерства планируется серия мероприятий с участием пилотов «КАМАЗ-мастер». Команда примет участие в ежегодном мероприятии «Дело спецтехники», где участники обсудят состояние индустрии коммерческого транспорта и перспективы развития направления.

«В бизнесе как в спорте: нужно быстро принимать правильные решения. Здесь мы сразу почувствовали близость подходов с командой Авито Спецтехника. Мы рады быть полезными нашему партнеру. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество», — резюмировал руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев.