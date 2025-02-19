В России стартовали продажи полноприводного минивэна «Соболь NN 4x4»

Компания «Современные транспортные технологии» (СТТ) объявила о запуске российских продаж минивэна «Соболь NN 4x4». Он «вооружен» 150-сильным дизелем объемом 2,5 л, который выдает 420 Нм тяги. Передачи переключает 6-ступенчатая «механика». Гарантия на все версии действует 200 тыс. км пробега или четыре года. Начальная цена с учетом специальных акций составляет 4 020 300 рублей.

Салон «Соболь NN 4x4» вмещает семь человек, включая водителя. Размер багажного отделения можно настроить самостоятельно, поскольку сидения третьего ряда перемещаются по специальным салазкам. Подрессоренное кресло водителя получило набор регулировок, предусмотрена автоматическая подножка для удобства посадки пассажиров.

Уже в стандартном исполнении минивэн оборудован кондиционером и зимним пакетом. Последний включает в себя электроподогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, плюс предпусковой подогреватель мотора, парочку жидкостных отопителей салона и автономный сухой отопитель. Можно рассчитывать на мультимедийный комплекс с навигатором, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой. Производитель предусмотрел функции круиз-контроля и электронного управления раздаткой.

«Соболь NN 4x4» оснащается системой полного привода Part-Time. Передняя ось подключается при необходимости, с диагональными вывешиваниями помогает справляться блокировка дифференциала заднего моста. Просвет под его картером достигает 220 мм. На асфальте помогает ABS, но для преодоления офф-роуда он автоматически отключается, когда блокируется межколесный дифференциал.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России начались продажи «Газелей» и «Соболь NN» с моторами Евро-5.