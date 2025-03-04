Предсерийный фургон Sollers SF1 представили в Татарстане

Отечественная компания Sollers презентовала свой новый фургон SF1 в рамках выставки Kazan Truck Expo. Общественности продемонстрировали предсерийный образец. Товарные машины получат 1,5-литровый бензиновый силовой агрегат, который будет работать в паре с механической трансмиссией. К главным особенностям новинки можно отнести грузоподъемность до одной тонны и заднюю рессорную подвеску с неразрезным мостом.

Скорее всего, Sollers SF1 получит такой же двигатель, как у кроссовера «Москвич 3». В случае последнего отдача составляет 136 л.с. Донорами для моделей брендов «Соллерс» и «Москвич» в настоящее время являются «поднебесные» автомобили JAC, отсюда и растут ноги в плане общности технической составляющей, пишет «Российская газета».

Судя по характеристикам и с учетом грядущей локализации, за SF1 не должны просить золотые горы — ожидается адекватный ценник. На родине на китайский аналог под названием JAC Refine M3 местные продавцы выставили минимальный ценник, который в пересчете на наши деньги слегка превышает планку в 800 тыс. рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Sollers скоро поставит на конвейер УАЗа новый 7-местный внедорожник.