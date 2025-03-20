Грузовик «Валдай 18» встал на российский конвейер

Грузоподъемность шасси «Валдая 18» составляет 12,2 тонны. Большегруз может получить широкий спектр надстроек благодаря разнообразию видов колесных баз. При выборе самой большой общая длина составит 8,7 м. В этом случае в кузове удастся разместить до двух десятков стандартных европалет, сообщает пресс-служба компании «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ»).
В моторную гамму вошел турбированный 261-сильный 6,7-литровый дизель, передачи переключает 8-ступенчатая «механика». Топливный бак вмещает 450 л.
В начальную комплектацию входят задняя пневмоподвеска, автономный отопитель и многослойная термоизоляция. В кабине оборудовано полноценное спальное место, имеется раскладной столик. За микроклимат отвечает кондиционер, водительское сидение снабжено четырьмя регулировками. Положение рулевой колонки меняется в двух плоскостях.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что серийные модификации грузовиков «Валдай» представили на Comtrans-2024.