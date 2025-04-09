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По ЦКАД поехали беспилотные грузовики

В будущем они могут появиться на других магистралях

Движение беспилотных магистральных тягачей запустили по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). Судя по видеозаписи с церемонии старта, в проекте приняли участие большегрузы КамАЗ и Sinotruk.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение По ЦКАД поехали беспилотные грузовики

Как сообщает ТАСС, движение беспилотников запустил замминистра транспорта Валентин Иванов. На мероприятии присутствовали замминистра транспорта Андрей Никитин, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко. Помимо ЦКАД, в проект могут включить трассу М-12 «Восток».

По словам главы «Автодора», до 96% дорог компании, общая протяженность которых составляет около пяти тысяч километров, готовы принять беспилотники. Это может произойти после определенного дооснащения.

Напомним, реализация проекта «Беспилотные логистические коридоры» началась летом 2023 года. В основном это коснулось трассы М-11 «Нева», осенью 2024-го по ней началось движение полностью автономных машин.

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