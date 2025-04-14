С конвейера сошел первый антисанкционный КамАЗ К5

Как сообщает пресс-служба автогиганта из Набережных Челнов, КамАЗ К5 на 80% состоит из оригинальных комплектующих. Грузовик оснащается 307-сильным двигателем. Переключением передач заведует синхронизированная «механика» на девять ступеней.
Кабина получила четырехточечную подвеску, за микроклимат внутри отвечает кондиционер. Мультимедийный комплекс обзавелся 10-дюймовой диагональю экрана, водитель может рассчитывать на круиз-контроль.
Грузоподъемность антисанкционного КамАЗ К5 достигает 12 тонн. Конструкция новинки позволяет смонтировать на длинную раму оборудование, которое превратит тягач в эвакуатор, краново-манипуляторную установку на колесах или рефрижератор.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда КамАЗ откажется от иностранных комплектующих Bosch.