Бескапотный грузовик «Валдай 18» вышел на российский рынок

Компания «Современные транспортные технологии» объявила старт продаж модели «Валдай 18», которая позиционируется как универсальное решение для логистики, коммунальных служб и прочих спецзадач. Грузовик выпускается в трех модификациях с колесной базой от 4800 до 6100 мм, причем самая длинная версия позволяет устанавливать надстройки на раму длиной 8700 мм.

Предлагается грузоподъемность до 12,2 тонн и три варианта колесной базы

«Валдай 18» оснащается 6,7-литровым дизельным двигателем мощностью 261 л.с. (крутящий момент 956 Нм) и с 8-ступенчатой коробкой передач. Отличительной особенностью стала пневматическая подвеска, регулирующая высоту погрузки, и вместительный топливный бак на 450 литров.

В базовой комплектации уже предусмотрены спальное место, климат-контроль, автономный отопитель и шумоизоляция кабины. В начальной линейке представлены варианты с изотермическим фургоном, холодильником и бортовой платформой с КМУ, при этом в ближайшее время ассортимент обещают разнообразить.

Производится «Валдай 18» на мощностях «Нижегородских грузовых автомобилей» по полному циклу. Покупатели могут рассчитывать на 3-летнюю гарантию без ограничения пробега с интервалом технического обслуживания в 20 тыс. км.

Новый грузовик можно смело назвать современной альтернативой импортным аналогам. Модель сочетает надежную конструкцию с продуманной эргономикой, что особенно важно для водителей, работающих в интенсивном режиме городских перевозок.