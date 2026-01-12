КамАЗ выпустил новый седельный тягач, пополнивший линейку К5

На производственной площадке КамАЗа появился на свет первый седельный тягач с индексом 65956. Новинка является представителем линейки К5. Выпущенный экземпляр проходит стендовые испытания, модель должна пойти в серию в этом году.

По словам представителей пресс-службы отечественного предприятия, специализирующегося на грузовиках, КамАЗ-65956 получил схему шасси 6х4, свежую кабину и уникальную конструкцию задних крыльев, которые крепятся с помощью особого кронштейна. Седельное устройство установлено выше, чем у прочих моделей, а базу для установки платформы (трала) сделали ощутимо длиннее.

КамАЗ-65956 создавался, чтобы трудиться в составе автопоезда. Предназначение тягача — перевозка сыпучих материалов на самосвальном прицепе и крупногабаритной техники на трале. Полная масса большегруза может достигать 91,5 т.

За движение отвечает 560-сильная турбодизельная рядная «шестерка», переключением передач заведует 16-скоростная «механика». Силовая установка и трансмиссия роднят новинку с КамАЗ-65955, как и многое другое, включая электрику, а также пневматическую и топливную системы.