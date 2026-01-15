Поставки новых грузовиков в Россию рухнули в 10 раз

В прошлом году в нашу страну ввезли 7,9 тыс. новых большегрузов. Если проводить параллель с 2024-м, объем поставок просел почти в 10 раз. На тот момент к нам приехало 76,2 тыс. штук.

Статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, на тяжелые грузовики (HCV) приходится 96,5% от общего объема поставок из-за рубежа, а среднетоннажники (MCV) к нам почти не добираются.

Доля седельных тягачей на сей раз составила более трети импорта, дойдя до 2,9 тыс. штук. Однако за предыдущие 12 месяцев цифры были в 17 раз больше — 48,8 тыс. шт. Еще больше фиксировали в 2023-м, тогда речь шла о 65,9 тыс. экземпляров.

Еще 16% от общего куска пирога досталось самосвалам — 1,3 тыс. В 2024-м и 2023-м с ними дело тоже обстояло позитивнее. В первом случае подразумевается 17,8 тыс., во втором — 37,1 тыс.

В свою очередь, спецтехника ушла в минус на ощутимые 60%. За последний год ее импорт снизился до 2,2 тыс. с прежних с 5,7 тыс.