На российский рынок вышел обновленный Foton Toano Pro

В России открыли продажи обновленного Foton Toano с припиской Pro. Он отличается от предшественника посвежевшим экстерьером и новым дизельным двигателем. Цены стартуют с отметки 3,35 млн рублей.

Как сообщает дистрибьютор бренда «МБ Рус», новинку можно узнать по наличию LED-оптики, иному рисунку радиаторной решетки и переработанному бамперу. За движение нынче отвечает 2,5-литровый 154-сильный агрегат, питающийся соляркой. Мотор соответствует стандартам «Евро-5». Переключением передач заведует шестискоростная «механика».

Габариты авто составляют 5990x2090x2700 мм, а грузового отсека — 3580x1775x1950 мм. Односкатная версия получила дорожный просвет в 180 мм, а двускатная — 165 мм. Имеется обогрев топливной системы, бак вмещает 80 л горючего.

В салоне вырос диапазон регулировок водительского кресла, в качестве опции доступна подрессоренная модификация с обогревом и вентиляцией. У мультируля можно настраивать и высоту, и вылет, изначально имеются кондиционер и задняя камера, «мультимедийка» поддерживает Bluetooth и CarBit.

