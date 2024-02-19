Chery опубликовала тизерные снимки седана Exlantix ES для России

Уже не секрет, что будущим летом на российский рынок выйдет еще один суббренд Chery — марка Exlantix, первенцем которой станет электрический седан ES. Раскрывать технические подробности о новинке китайцы пока не торопятся, хотя и подогревают интерес потенциальных покупателей тизерными снимками.

Exlantix ES продается в Китае еще с конца прошлого года (там он известен как Exeed Sterra ES), а потому мы уже знаем, как выглядит этот автомобиль. Представители марки объясняют, что работая над дизайном модели, «художники» вдохновлялись легкостью и постоянным движением воздуха, а также пытались отразить гармонию внешнего вида и современных технологий, которые легли в основу концепции бренда.

Длина купеобразного седана Exlantix ES — 4945 мм, ширина — 1979 мм, а масса — две тонны. Заявлено, что коэффициент сопротивления составляет 0,205 — при наличии классических зеркал заднего вида — что обеспечивает большой запас хода, низкий уровень внешних шумов и повышенный комфорт водителя и пассажиров.

0/0 Фото: Exlantix

Exlantix ES получит активное заднее антикрыло, 21-дюймовые колеса, скрытые дверные ручки и автоматический лючок доступа к зарядному разъему. А одной из особенностей экстерьера станут модули с матричными дисплеями в переднем бампере, с помощью которых автомобиль способен «общаться» с окружающим миром.

Технические характеристики премиальной «электрички» пока не раскрываются. Известно лишь, что седан сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды. Очевидно, прочими подробностями — в том числе об оснащении и стоимости — китайцы поделятся позже, ближе к выходу Exlantix ES на российский рынок.