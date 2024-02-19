Audi, Jaguar, Opel: эксперты назвали самые ненадежные электромобили

С уходом большинства иностранных автобрендов с российского рынка поставки их машин в страну не остановились — «серый» импорт ведь никто не отменял. Однако теперь покупателям автомобилей из Европы или Америки нужно быть еще осторожнее и внимательнее. Ведь в случае поломки «ласточки» с диагностикой и ремонтом в отсутствие «официального» сервиса могут возникнуть большие сложности.

Британское издание What Car? совместно с британской же страховой компанией MotorEasy составило рейтинги самых надежный и самых проблемных кроссоверов на электрической тяге в возрасте до пяти лет. Его сформировали по итогам опроса 21 тысяч человек, которые предоставили данные по 178 моделям от 32 брендов.

Так, перечень самых надежных электрических SUV возглавил Ford Mustang Mach-E — у владельцев не возникло никаких претензий к кроссоверу. Кроме него, в тройку лидеров вошли BMW iX3 и Tesla Model Y. Что касается «баварца», то собственники жаловались на работу мультимедиа, «американца» — еще и на кузов. Но все проблемы и в том, и в другом случае дилеры решали быстро и бесплатно.

А вот в тройку самых проблемных электрокроссоверов попали Opel Mokka Electric, Jaguar I-Pace и Audi Q8 e-tron. Главная претензия к первому — длительный ремонт слабой батареи. Ко второму — множество неполадок в принципе, которые надолго оставляли владельцев без машины. Что же до e-tron, то счастливые обладатели таких машин сетовали на ненадежную электрику и, опять же, мультимедиа. Дефекты устраняли бесплатно, но трети собственников приходилось оставлять авто в сервисе дольше, чем на неделю.

Отметим также, что в «антирейтинг» попали Skoda Enyaq iV, MG ZS EV и Hyundai Ioniq 5. Их можно отыскать в том числе и в российских автосалонах — «электрички» едут по схемам «серого» импорта.