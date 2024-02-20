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Китайская компания Nio научила свои автомобили отряхиваться от снега

В китайских автомобилях уже столько электроники, что удивлять потенциальных покупателей новыми возможностями становится все тяжелее и тяжелее. Но бренду Nio это удалось — его флагманский седан ET9 получил особые настройки подвески, благодаря которым четырехдверка может сама очищать кузов от снега.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Китайская компания Nio научила свои автомобили отряхиваться от снега

Анонсированный в 2023 году Nio ET9 на рынок пока не вышел, но глава компании Уильям Ли позиционирует электрическую новинку как конкурента премиальным Mercedes-Maybach S-класса, BMW 7-й серии, Audi A8 и Porsche Panamera. И хотя детальной информации об уровне отделки и оснащении пока нет, завесу тайны китайцы потихоньку приоткрывать уже начали. Так, мы узнали, что одной из фишек ET9 станет особый режим работы активной подвески.

В социальной сети Weibo марка опубликовала короткий видеоролик, в котором электромобиль демонстрирует свои невероятные способности. Добиться такого эффекта помогли настройки активной подвески, позволяющие раскачать машину. Седан сбрасывает с себя большую часть снега подобно собаке или кошке, отряхивающейся от воды.

Разработчиком подвески является компания выходцев Массачусетского технологического института ClearMotion, создавшая систему Activalve. Она отдает элементам ходовой нужные команды и за миллисекунды регулирует движение колеса. За счет того, что каждое может независимо от остальных перемещаться вверх или вниз, активная подвеска позволяет максимально эффективно поглощать дорожные неровности, а также настраивать клиренс в пределах 90 мм. В статике же ходовая раскачивает при необходимости машину из стороны в сторону, что облегчает владельцу очистку кузова от налипшего снега.

Появится ли эта функция в серийных Nio ET9, пока не сообщается. А вообще первые поставки электромобилей клиентам запланированы на 2025 год. Заявлено, что седан получит 900-вольтовую бортовую электрику, съемные батареи с возможностью за пять минут зарядить аккумулятор на 255 км пробега, полноуправляемое шасси, двухмоторную 707-сильную силовую установку и ряд других опций.

Стоимость флагмана Nio составляет от 800 000 юаней, что эквивалентно 10,5 млн. рублей. Велика вероятность, что «девятка» доберется и до нашего рынка — правда, по «серым» схемам. По крайней мере, другие модели бренда — серий EC, ES и ET — у нас продаются. За самую дешевую — кроссовер ES6 первого поколения — просят от 6 млн. рублей.

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