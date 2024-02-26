Электромобили могут подорожать в России на несколько миллионов рублей

В России грядет очередное повышение цен на автомобили, которое на сей раз должно затронуть «электрички» и гибриды — те, что не включены в перечень разрешенных к параллельному импорту. Причина кроется в отмене с 1 февраля упрощенной сертификации таких машин.

Эксперты, опрошенные аналитическим агентством «Автостат», сходятся во мнении, что импортные гибриды и электромобили на российском рынке подорожают. При этом дефицита машин и увеличения сроков доставки представители бизнеса не ожидают.

Например, основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль считает, что ужесточение правил сертификации увеличит количество «серых» схем поставок и негативно скажется на спросе, который, по мнению эксперта, и так не слишком ажиотажный.

А вот руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев прогнозирует ощутимое увеличение стоимости. «Повышение цен будет плотно привязано к закупочной цене автомобиля и будет варьироваться от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей», — сказал эксперт.

По его оценкам, из-за этого существенно сократятся и без того неширокие предложения в сегменте бюджетных и средних по цене моделей. А вот на продажах премиальных «электричек» и гибридов ужесточение правил сертификации скажется едва ли, ведь состоятельные ценители «автоэкзотики» смогут позволить ее себе даже по сильно завышенным прайсам.